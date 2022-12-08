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Тлумак: У Карпат есть две задачи - выйти в УПЛ и переехать на базу
Наставник Карпат - о целях на сезон
Фото: facebook.com/karty.lviv
Главный тренер "
"Если говорить о текущем сезоне, то мы можем быть довольны определенными моментами, но не всеми. Если взять в общем нашу карпатовскую историю, то должны понимать, что должно пройти определенное время. Команда поднимается на ноги, восстанавливается и двигается вперед. Два года назад мы вообще были среди любителей. Тогда у нас ничего не было: ни стадиона, ни базы, ни школы – все исчезло.
Мы начали с нуля благодаря нашим болельщикам, передавшим нам герб. Благодарен за то, что вы в нас поверили в тот момент. Ведь тогда не было понятно, что и как будет происходить. Однако у нас была история, ветераны, поддержавшие нас легенды "Карпат". Также хочу поблагодарить наших руководителей, которые тоже помогли. Сначала на любительском уровне мы вообще играли на "Школярі" – нам подставил плечо Андрей Шандор.
Сейчас строится база в Бартате, мы чувствуем себя профессиональным клубом. Нельзя бежать быстрее, чем мы идем. Нужно терпение. Мы должны понимать, что у нас не было ничего, а сейчас есть шанс выйти в УПЛ. Сколько бы у нас ни было очков – шансы есть! Если все будет хорошо, то летом команда уже должна переехать на новую базу в Бартатове. У нас есть две задачи: выйти в УПЛ и переехать на базу", – сказал Тлумак.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" пробились в чемпионскую группу Первой лиги.
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