"Планируем взять игроков из УПЛ". Тренер Карпат – о трансферных планах

Главный тренер "Карпат" Юрий Тлумак рассказал о ситуации с зимними трансферами для клуба.

"Сейчас мы активно работаем на трансферном рынке. Мы должны собрать тех игроков, которых мы хотим. У нас есть такая идея, чтобы вернуть наших львовских ребят, разъехавшихся по Украине. Но это должны быть сильные и качественные исполнители. У нас есть бюджет на новых игроков, и наше руководство готово инвестировать средства. Планируем взять игроков из УПЛ, чтобы мы могли бороться за стоящие перед нами задачи. Тренерский штаб и руководство клуба не отправились в отпуск. Мы плодотворно работаем, чтобы усилить команду и иметь весной шанс выйти в Премьер-лигу.

Почти у всех сильнейших игроков действуют контракты с клубами. Если сейчас кого приглашать, то надо покупать. Не думаю, что свободные агенты могут оказаться хорошим усилением. Также мы общаемся и с легионерами, но они тоже не хотят ехать в Украину из-за войны. Мы работаем над тем, чтобы усилить состав, есть определенные наработки, продолжаются серьезные разговоры с клубами УПЛ по аренде игроков.

Многие игроки "Карпаты" не покинут. Конечно, кто-то должен уйти, ведь должна добавиться свежая кровь. Это неотъемлемая часть футбола. И это происходит в каждой команде. Однако многие футболисты не покинут команду, мы доберем нескольких игроков, чтобы была здоровая конкуренция, и в такой конкуренции должен быть результат", — отметил Тлумак.