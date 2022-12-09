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Тлумак: Мы уже победили, потому что не дали Карпатам исчезнуть
Львовского клуба могло не существовать
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер львовских "Карпат" Юрий Тлумак рассказал о планах развития клуба на ближайшие годы.
"Сейчас в Украине идет война, мы это все понимаем. Благодаря тому, что наша страна объединилась, мы понимаем, что мы готовы за нее сражаться и воевать. Похожая ситуация и в нашей истории. Мы победили уже потому, что подняли "Карпаты" и не дали им исчезнуть. Если бы мы этого не сделали, то "Карпат" не существовало бы. Сейчас мы находимся в полшага к той цели, к которой стремимся.
Но не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д. А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов и я тоже этого желаю. Мы там будем, только надо, чтобы прошло определенное время", - приводит слова Тлумака официальный сайт львовского клуба.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" пробились в чемпионскую группу Первой лиги.
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