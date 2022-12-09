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ЛНЗ планирует усилиться экс-игроком клуба УПЛ
Футболист и клуб близки к подписанию контракта
Фото: Роман Мірошник
Черкасский "ЛНЗ" планирует усилиться экс-игроком "Вереса" Романом Мирошником. Если стороны договорятся, это станет серьезным усилением для черкасского клуба.
Отметим, что главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подтвердил информацию о том, что защитник получил лучшее финансовое предложение в другой команде. В нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл одиннадцать матчей за ровенский клуб, в которых результативными действиями не отмечался.
"ЛНЗ" завершил 2022 год на первом месте в восточной группе Первой лиги. Весной подопечные Ковпака будут бороться за повышение в классе.
Мирошник ранее также выступал за "Сталь", дубль запорожского "Металлурга" и краматорский "Авангард".
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