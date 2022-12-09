  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ЛНЗ планирует усилиться экс-игроком клуба УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ планирует усилиться экс-игроком клуба УПЛ

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист и клуб близки к подписанию контракта

ЛНЗ планирует усилиться экс-игроком клуба УПЛ

Фото: Роман Мірошник

UA-Футбол
Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" планирует усилиться экс-игроком "Вереса" Романом Мирошником. Если стороны договорятся, это станет серьезным усилением для черкасского клуба.

Отметим, что главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подтвердил информацию о том, что защитник получил лучшее финансовое предложение в другой команде. В нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл одиннадцать матчей за ровенский клуб, в которых результативными действиями не отмечался.

"ЛНЗ" завершил 2022 год на первом месте в восточной группе Первой лиги. Весной подопечные Ковпака будут бороться за повышение в классе.

Мирошник ранее также выступал за "Сталь", дубль запорожского "Металлурга" и краматорский "Авангард".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Роман Мирошник ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спортивка

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде