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Карпаты планируют провести три сбора зимой

Первая лига
(2 голосов)

Планы львовян на зимнюю паузу

Карпаты планируют провести три сбора зимой

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о планах команды на зимнюю паузу в сезоне.

"Команды Первой лиги на сегодняшний день не имеют права выезжать за границу. Только спортсмены, выступающие за сборную Украины. Мы планируем сборы, у нас есть четкий план. Первый сбор должен состояться во Львове, а еще два на выезде продолжительностью по 14 дней.

Есть идея организовать товарищеский турнир. Хотим пригласить наших болельщиков, медиаслужбу и провести небольшой турнир перед Новым годом. Надо объединять все структуры нашего клуба в единое целое.

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Если мы будем объединены, мы победим – это демонстрирует наша страна. В двадцатых числах января мы планируем собраться, провести медосмотр и отправиться из Львова.

Первый матч у нас 8 апреля, поэтому будем настойчиво готовиться к этому поединку. Планируем за две недели до старта весенней части приехать во Львов и готовиться к игре с "Кремнем", — сказал Тлумак.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" пробились в чемпионскую группу Первой лиги.

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В статье: Юрий Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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