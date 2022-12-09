Тлумак: Карпаты могут выйти в УПЛ напрямую

Наставник " Карпат " Андрей Тлумак рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на вторую часть сезона в Первой лиге.

"Мы нормально провели первый круг, завоевали второе место в своей группе. Я считаю, что это нормальный результат не классный, но и не плохой. У нас шесть очков, но это не критично. Я не согласен, когда говорят, что мы будем бороться за переходные матчи. Может быть, будут и они. Однако, я в любом случае считаю, что мы можем занять второе место и квалифицироваться в УПЛ напрямую.

С "Полесьем" будет трудно бороться, потому что там команда уже укомплектована, много лет играет таким составом, хорошо финансируется, имеет должную инфраструктуру. Это реально пятая команда Премьер-лиги. А вот за второе место мы можем сразиться. Нам нужно весной побеждать во всех матчах и однозначно выигрывать у "Оболони". Все в наших руках. Если мы будем одерживать победы в своих матчах, то спокойно можем выйти на второе место", – сказал Тлумак.