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Тлумак: Карпаты могут выйти в УПЛ напрямую
Коуч уверен, что команде по силам побороться за второе место, которое дает прямую путевку в УПЛ
fckarpaty.org.ua
Наставник "
"Мы нормально провели первый круг, завоевали второе место в своей группе. Я считаю, что это нормальный результат не классный, но и не плохой. У нас шесть очков, но это не критично. Я не согласен, когда говорят, что мы будем бороться за переходные матчи. Может быть, будут и они. Однако, я в любом случае считаю, что мы можем занять второе место и квалифицироваться в УПЛ напрямую.
С "Полесьем" будет трудно бороться, потому что там команда уже укомплектована, много лет играет таким составом, хорошо финансируется, имеет должную инфраструктуру. Это реально пятая команда Премьер-лиги. А вот за второе место мы можем сразиться. Нам нужно весной побеждать во всех матчах и однозначно выигрывать у "Оболони". Все в наших руках. Если мы будем одерживать победы в своих матчах, то спокойно можем выйти на второе место", – сказал Тлумак.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" пробились в чемпионскую группу Первой лиги. При этом, в своей группе львовяне заняли второе место, отстав от "Полесья" на 12 очков.
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