Первая лига. Хит-парад главных событий года

В осенней части сезона Первой лиги было немало сенсаций, ярких футболистов и матчей, которые держали в напряжении до последнего. Вашему вниманию представляем победителей в различных номинациях по версии UA-Футбол.

Открытие года

Максим Гирный ("Эпицентр")

Этот 21-летний талантливый нападающий поразил всех своей результативностью в осенней части сезона. За 1061 минуту Максим забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Наиболее памятным для воспитанника "Карпат" стал дубль в ворота своей родной команды на стадионе "Украина". В каждом матче Гирный был нацелен на ворота, но и при первой возможности ассистировал. Молодой голеадор "Эпицентра" пытался быть максимально полезным для команды. Отметим голевое чутье, а также умение играть на опережение. Гирный своей активностью заставлял защитников ошибаться.

Денис Галата ("Кремень")

Денис заявил о себе еще в прошлом сезоне, когда забил шесть голов в очень конкурентном чемпионате. Однако, именно этой осенью 22-летний нападающий по настоящему раскрылся. Его хет-трик в ворота "Чернигова" помог "Кремню" финишировать в топ-4. В общем, перспективный бомбардир забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Галата не боялся брать инициативу на себя, пытался обострять даже в тех эпизодах, которые не были очевидны. Его нестандартные действия и инстинкт хищника испортили много нервных клеток оппонентам.

Лучший трансфер года

Филипп Будковский ("Полесье")

Экс-нападающего сборной Украины "Полесье" подписало бесплатно. Этот трансфер, безусловно, можно считать успешным, ведь Филипп в первой части сезона сыграл очень эффективно. Он забил десять голов и стал лучшим бомбардиром в западной группе. Именно в составе житомирского клуба Будковский показывает наиболее результативный футбол. Это типичный голеадор, который также не забывает ассистировать своим партнерам. Его сбросы во время стандартов создали немало голевых моментов.

Кирилл Самойленко ("ЛНЗ")

Самойленко на правах свободного агента подписал контракт с представителем Первой лиги и сразу закрепился в новой для себя команде. Немногие ожидали, что 21-летний голкипер выигрывает конкуренцию у опытных Поповича и Шелихова. Однако, именно Кирилл стал основным вратарем черкасского клуба и сыграл на высоком уровне в осенней части сезона. В активе Самойленко девять "сухих" матчей из одиннадцати (пропустил всего три гола). Безусловно, молодому голкиперу еще во многом стоит работать, но его игра заслуживает внимания.

Разочарование года

Юрий Тлумак ("Карпаты")

От этого молодого футболиста ожидали большего, но проявить себя в этой части сезона воспитанник "Динамо" не смог. Юрий был заявлен всего на пять матчей, но сыграл 42 минуты против "Мариуполя". Безусловно, повреждение также повлияло на игру Тлумака, но когда арендовали хавбека из "Зари" львовский клуб рассчитывал на существенное усиление. Надеемся, что уже весной Тлумак сможет проявить себя.

Денис Шелихов ("ЛНЗ")

Ожидалось, что 33-летний голкипер станет основным в черкаском коллективе, но выиграть конкуренцию у молодого Самойленко он не смог. Шелихов сыграл в первой части сезона всего 93 минуты, хотя был заявлен на все 14 матчей. Александр Ковпак доверил место в составе Денису на лобовую игру с "Оболонью", но сыграть на ноль он не смог (0:1). Останется ли Шелихов в "ЛНЗ" это открытый вопрос, ответа на который пока нет.

Лучший матч

"Карпаты" - "Диназ" 3:2

Всего в первой части сезона было сыграно 112 матчей, в которых забили 272 гола. Однако, среди всех игр в западной группе стоит отметить противостояние во Львове, где "Карпаты" принимали "Диназ". Эта игра держала в напряжении до последней секунды. Гости открыли счет, но львовяне благодаря голам Ивана Когута и Дениса Кожанова вышли вперед. Ярослав Богунов своим ударом подарил надежду вышгородцам, но на последней минуте Юрий Репета все же принес сверхважную победу "Карпатам".

"Кремень" – СК "Полтава" 4:3

Безумное дерби в Кременчуге, которое запомнится надолго всем поклонникам Первой лиги. К 74-й минуте хозяева побеждали 4:1, но на заключительных минутах Стрельцов и Савенко подарили надежду полтавчанам. В компенсированное время у подопечных Сысенко были моменты, но реализовать их не смогли. Такой футбол не может оставить безразличным никого.

Лучший гол

Руслан Буряк ("Эпицентр")

Буряк именно в матче против "Диназа" забил свой дебютный гол за "Эпицентр". Этот гол был очень важен и в то же время красивый. На 83-й минуте 23-летний нападающий метров с 25 попал в девятку.

Антон Савин ("ЛНЗ")

В матче 13-го тура против "Скорука" 32-летнему нападающему удался очень эффектный гол. Антон подобрал мяч после неудачного выноса соперника и из-за пределов штрафной закрутил в девятку.

Скандал года во Львове

"Карпаты" в матче 13-го тура на выезде обыграли "Прикарпатье" 2:0. Матч запомнился скандальной и одновременно курьезной ситуацией. Во втором тайме в течение двух минут "Карпаты" играли с 12 футболистами на поле. Львовский клуб провел замену, однако игрок, который должен был покинуть поле, остался в игре. Арбитр матча Дмитрий Кривушкин этого не заметил и исправил ошибку только после подсказки с трибун.