Трое футболистов покинули тернопольскую Ниву

Тернопольская "Нива" рассталась с тремя футболистами. Об этом сообщает портал FootBoom.

Команду Первой лиги покинули: 24-летний хавбек Руслан Дедух (11 матчей в этом сезоне и один гол), 22-летний форвард Даниил Сухоручко (11 поединков и один забитый мяч) и 18-летний защитник Александр Тарасов (1 игра).

Также есть информация на счет тренировочных планов команды. Игроки "Нивы", скорее всего, проведут отпуск до середины февраля и начнут подготовку ко второй части сезона в Тернополе.