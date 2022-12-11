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Трое футболистов покинули тернопольскую Ниву

Первая лига
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Кадровые изменения в клубе Первой лиги

Трое футболистов покинули тернопольскую Ниву

ФК "Нива" / Автор неизвестен

Новина українською

Тернопольская "Нива" рассталась с тремя футболистами. Об этом сообщает портал FootBoom.

Команду Первой лиги покинули: 24-летний хавбек Руслан Дедух (11 матчей в этом сезоне и один гол), 22-летний форвард Даниил Сухоручко (11 поединков и один забитый мяч) и 18-летний защитник Александр Тарасов (1 игра).

Также есть информация на счет тренировочных планов команды. Игроки "Нивы", скорее всего, проведут отпуск до середины февраля и начнут подготовку ко второй части сезона в Тернополе.

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В статье: Нива (Тернополь) Даниил Сухоручко
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Источник:
FootBoom

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