Трое футболистов покинули Скорук

Перволиговый "Скорук" расстался с тремя футболистами. Об этом сообщает официальный состав томаковского клуба.

Команду покидают форвард Антон Шарко (пять матчей, один гол в текущем чемпионате), а также фланговые защитники Михаил Лаптев (семь матчей) и Денис Сорока (три матча, один гол).

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Первой лиге "Скорук" занял седьмое место в восточной группе. Весной подопечные Степанова сразятся за право остаться во втором по рангу дивизионе Украины. Относительно тренировочных сборов информации от клуба пока нет.