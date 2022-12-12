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Трое футболистов покинули Скорук
Кадровые изменения в томаковском клубе
Фото: ФК Скорук
Перволиговый "Скорук" расстался с тремя футболистами. Об этом сообщает официальный состав томаковского клуба.
Команду покидают форвард Антон Шарко (пять матчей, один гол в текущем чемпионате), а также фланговые защитники Михаил Лаптев (семь матчей) и Денис Сорока (три матча, один гол).
Напомним, что в своем дебютном сезоне в Первой лиге "Скорук" занял седьмое место в восточной группе. Весной подопечные Степанова сразятся за право остаться во втором по рангу дивизионе Украины. Относительно тренировочных сборов информации от клуба пока нет.
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