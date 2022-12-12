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Трое футболистов покинули Скорук

Первая лига
(2 голосов)

Кадровые изменения в томаковском клубе

Трое футболистов покинули Скорук

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Перволиговый "Скорук" расстался с тремя футболистами. Об этом сообщает официальный состав томаковского клуба.

Команду покидают форвард Антон Шарко (пять матчей, один гол в текущем чемпионате), а также фланговые защитники Михаил Лаптев (семь матчей) и Денис Сорока (три матча, один гол).

Напомним, что в своем дебютном сезоне в Первой лиге "Скорук" занял седьмое место в восточной группе. Весной подопечные Степанова сразятся за право остаться во втором по рангу дивизионе Украины. Относительно тренировочных сборов информации от клуба пока нет.

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В статье: Скорук (Томаковка)
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