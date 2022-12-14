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Два футболиста покинули ЛНЗ

Первая лига
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Клуб поблагодарил игроков

Два футболиста покинули ЛНЗ

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

"ЛНЗ" решил прекратить сотрудничество с двумя игроками защитного звена. Александр Мигунов и Сергей Швец больше не является футболистами черкасского клуба.

Как информирует официальный сайт команды, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил футболистов за их вклад в результаты коллектива и желает успехов в дальнейшей карьере

Оба защитника присоединились к "ЛНЗ" в августе 2022 года. В текущем сезоне 28-летний Мигунов отыграл 268 минут в 8 матчах. 30-летний Швец сыграл 388 минут в 6 матчах. Результативными действиями игроки не отличались.

Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.

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В статье: Александр Мигунов Сергей Швец ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fc-lnz.com

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