Два футболиста покинули ЛНЗ

"ЛНЗ" решил прекратить сотрудничество с двумя игроками защитного звена. Александр Мигунов и Сергей Швец больше не является футболистами черкасского клуба.

Как информирует официальный сайт команды, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил футболистов за их вклад в результаты коллектива и желает успехов в дальнейшей карьере

Оба защитника присоединились к "ЛНЗ" в августе 2022 года. В текущем сезоне 28-летний Мигунов отыграл 268 минут в 8 матчах. 30-летний Швец сыграл 388 минут в 6 матчах. Результативными действиями игроки не отличались.

Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.