Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два футболиста покинули ЛНЗ
Клуб поблагодарил игроков
Фото: fc-lnz.com
"ЛНЗ" решил прекратить сотрудничество с двумя игроками защитного звена. Александр Мигунов и Сергей Швец больше не является футболистами черкасского клуба.
Как информирует официальный сайт команды, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил футболистов за их вклад в результаты коллектива и желает успехов в дальнейшей карьере
Оба защитника присоединились к "ЛНЗ" в августе 2022 года. В текущем сезоне 28-летний Мигунов отыграл 268 минут в 8 матчах. 30-летний Швец сыграл 388 минут в 6 матчах. Результативными действиями игроки не отличались.
Напомним, что "ЛНЗ" выиграл группу Б в Первой лиге и пробился в чемпионский раунд.
Популярное сейчас
- "Этот пенальти нас убил". Хавбек сборной Хорватии - о поражении от Аргентины
- Франция - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Россияне нанесли удар по Киеву. В области работает ПВО
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО