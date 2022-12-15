Нива Тернополь продлила контракт с двумя основными игроками

Сразу два представителя продлили сотрудничество с тернопольской "Нивой". Это полузащитник Роман Волохатый и защитник Андрей Зинь.

Новые соглашения игроков с клубом рассчитаны сроком на 1,5 года, информирует официальный сайт команды.

22-летний Волохатый выступает за "Ниву" с 2018 года, а 22-летний Зинь присоединился к клубу в 2020 году. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей и отличился двумя забитыми мячами. Защитник принял участие во всех 14 матчах и забил 3 гола.

Напомним, "Нива" завершила первый этап чемпионата на четвертом месте Группы А Первой лиги,