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Нива Тернополь продлила контракт с двумя основными игроками
Клуб рассчитывает на игроков
Фото: fcnyva.com
Сразу два представителя продлили сотрудничество с тернопольской "Нивой". Это полузащитник Роман Волохатый и защитник Андрей Зинь.
Новые соглашения игроков с клубом рассчитаны сроком на 1,5 года, информирует официальный сайт команды.
22-летний Волохатый выступает за "Ниву" с 2018 года, а 22-летний Зинь присоединился к клубу в 2020 году. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей и отличился двумя забитыми мячами. Защитник принял участие во всех 14 матчах и забил 3 гола.
Напомним, "Нива" завершила первый этап чемпионата на четвертом месте Группы А Первой лиги,
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