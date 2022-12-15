Тлумак - о сборах: Планируем поехать в Закарпатье, ведь клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак подвел итоги летне-осенней части сезона. В комментарии пресс-службе ПФЛ наставник отметил, что на первую часть команда задачу выполнила.

"Считаю, что наша команда в первой части сезона выступила довольно неплохо, но всегда хочется большего. Главное, что вышли в Чемпионский раунд. Весной будем бороться за повышение в классе. Что касается негатива, то потеряли много зачетных пунктов в матчах, где должны были побеждать", – говорит специалист.

Также Тлумак просит с пониманием относиться к новому формату чемпионата. Напомним, что весной команды проведут всего по восемь матчей.

"Самое главное, что имеем возможность заниматься своим любимым делом. Безусловно, этот формат для всех нас непривычен, но к этому стоит относиться с пониманием. Проводить чемпионат во время войны - это уже достижение. Важно было найти оптимальное решение, которое устроило бы большинство клубов. Если бы играли в два круга, то большинство команд просто не участвовали бы в соревнованиях. Когда будем решать формат следующего сезона, тогда уже можем высказать свое пожелание", - делится мнением тренер.

Тлумак рассказал о планах "Карпаты" на зимний антракт.