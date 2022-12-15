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Тлумак - о сборах: Планируем поехать в Закарпатье, ведь клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу

Первая лига
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"Карпаты" планируют еще собраться перед Новым годом

Тлумак - о сборах: Планируем поехать в Закарпатье, ведь клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак подвел итоги летне-осенней части сезона. В комментарии пресс-службе ПФЛ наставник отметил, что на первую часть команда задачу выполнила.

"Считаю, что наша команда в первой части сезона выступила довольно неплохо, но всегда хочется большего. Главное, что вышли в Чемпионский раунд. Весной будем бороться за повышение в классе. Что касается негатива, то потеряли много зачетных пунктов в матчах, где должны были побеждать", – говорит специалист.

Также Тлумак просит с пониманием относиться к новому формату чемпионата. Напомним, что весной команды проведут всего по восемь матчей.

"Самое главное, что имеем возможность заниматься своим любимым делом. Безусловно, этот формат для всех нас непривычен, но к этому стоит относиться с пониманием. Проводить чемпионат во время войны - это уже достижение. Важно было найти оптимальное решение, которое устроило бы большинство клубов. Если бы играли в два круга, то большинство команд просто не участвовали бы в соревнованиях. Когда будем решать формат следующего сезона, тогда уже можем высказать свое пожелание", - делится мнением тренер.

Тлумак рассказал о планах "Карпаты" на зимний антракт.

"Футболисты сейчас отдыхают после непростой части сезона. Все получили индивидуальные задачи, которые будут выполнять. Перед Новым годом соберемся, чтобы провести мини-турнир с местными командами, а также с фанатами. Уже 24 января проведем первый втягивающий сбор, а затем еще один домашний сбор пройдет. Планируем, что сможем поехать на сборы в Закарпатье, ведь по законодательству клубы Первой лиги не имеют права выезжать заграницу. Если позволят, то возможно и получится организовать заграничный сбор", - подытожил специалист.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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