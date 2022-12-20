Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд
8 клубов ПФЛ и еще 4 - любительские коллективы
фото - ФК Металіст 1925
В понедельник, 19 декабря, ПФЛ провела совещание с участием клубов Лиги и команд, подтвердивших участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ. На собрании обсудили положение о турнире, его формате, место проведения, заявках, арбитраже и другие организационные вопросы.
На сегодня участие в турнире подтвердили 12 команд. Из них восемь команд ПФЛ и еще четыре - любительские коллективы.
Открытый Зимний турнир запланирован на начало февраля 2023 года. Главная цель - качественная подготовка к весенней части сезона. Следующее совещание по Зимнему Кубку пройдет в течение нынешней недели.
Футбольный сезон в Украине приостановлен на зимний перерыв. Соревнования в Первой и Второй лигах начнутся в апреле 2023 года.
Популярное сейчас
- Танки, вертолеты, беспилотники. Генштаб о потерях россиян за 19 декабря
- Мало атаки, но много голов и побед. Символическая сборная Чемпионата Мира-2022
- Белый дом сделал заявление по Беларуси на фоне визита Путина в Минск
- Карпаты могут подписать игрока из УПЛ
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 17:36 Украинские Тлумак - о сборах: Планируем поехать в Закарпатье, ведь клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу
- 08:46 Украинские Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- 11:45 Украинские Скорук - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция