Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд

В понедельник, 19 декабря, ПФЛ провела совещание с участием клубов Лиги и команд, подтвердивших участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ. На собрании обсудили положение о турнире, его формате, место проведения, заявках, арбитраже и другие организационные вопросы.

На сегодня участие в турнире подтвердили 12 команд. Из них восемь команд ПФЛ и еще четыре - любительские коллективы.

Открытый Зимний турнир запланирован на начало февраля 2023 года. Главная цель - качественная подготовка к весенней части сезона. Следующее совещание по Зимнему Кубку пройдет в течение нынешней недели.

Футбольный сезон в Украине приостановлен на зимний перерыв. Соревнования в Первой и Второй лигах начнутся в апреле 2023 года.