  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд

Первая лига
(2 голосов)

8 клубов ПФЛ и еще 4 - любительские коллективы

Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

В понедельник, 19 декабря, ПФЛ провела совещание с участием клубов Лиги и команд, подтвердивших участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ. На собрании обсудили положение о турнире, его формате, место проведения, заявках, арбитраже и другие организационные вопросы.

На сегодня участие в турнире подтвердили 12 команд. Из них восемь команд ПФЛ и еще четыре - любительские коллективы.

Открытый Зимний турнир запланирован на начало февраля 2023 года. Главная цель - качественная подготовка к весенней части сезона. Следующее совещание по Зимнему Кубку пройдет в течение нынешней недели.

Футбольный сезон в Украине приостановлен на зимний перерыв. Соревнования в Первой и Второй лигах начнутся в апреле 2023 года.

Читайте такжеТлумак - о сборах: Планируем поехать в Закарпатье, ведь клубы Первой лиги не имеют права выезжать за границу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pfl.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде