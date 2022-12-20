  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кадровая чистка в Буковине
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадровая чистка в Буковине

Первая лига
(1 голосов)

В команде ожидается серьезная ротация состава

Кадровая чистка в Буковине

Фото6 ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

В черновицкой "Буковине" в зимнее межсезонье ожидаются серьезные перемены. Об этом сообщает FootBoom.

Известно, что клуб уже покинули защитник Николай Павлюк (четыре матча) и хавбек Андрей Шишигин (девять матчей). Также сообщается, что будет расторгнут контракт с хавбеком Александром Жумигой (11 матчей). Покинут команду полузащитник Игорь Кошман (пять матчей), нападающий Никита Комиссар (пять матчей) и, скорее всего, голкипер Виталий Чеботарев (шесть матчей) с защитником Семеном Даценко (семь матчей).

Напомним, что первую часть сезона в западной группе VBET UA Первая "Буковина" завершила на предпоследнем седьмом месте. Черновчане выйдут из отпуска 20 января. Зимнюю подготовку клуб проведет в родном городе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде