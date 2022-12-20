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Кадровая чистка в Буковине
В команде ожидается серьезная ротация состава
Фото6 ФК Буковина
В черновицкой "Буковине" в зимнее межсезонье ожидаются серьезные перемены. Об этом сообщает FootBoom.
Известно, что клуб уже покинули защитник Николай Павлюк (четыре матча) и хавбек Андрей Шишигин (девять матчей). Также сообщается, что будет расторгнут контракт с хавбеком Александром Жумигой (11 матчей). Покинут команду полузащитник Игорь Кошман (пять матчей), нападающий Никита Комиссар (пять матчей) и, скорее всего, голкипер Виталий Чеботарев (шесть матчей) с защитником Семеном Даценко (семь матчей).
Напомним, что первую часть сезона в западной группе VBET UA Первая "Буковина" завершила на предпоследнем седьмом месте. Черновчане выйдут из отпуска 20 января. Зимнюю подготовку клуб проведет в родном городе.
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