Кадровая чистка в Буковине

В черновицкой "Буковине" в зимнее межсезонье ожидаются серьезные перемены. Об этом сообщает FootBoom.

Известно, что клуб уже покинули защитник Николай Павлюк (четыре матча) и хавбек Андрей Шишигин (девять матчей). Также сообщается, что будет расторгнут контракт с хавбеком Александром Жумигой (11 матчей). Покинут команду полузащитник Игорь Кошман (пять матчей), нападающий Никита Комиссар (пять матчей) и, скорее всего, голкипер Виталий Чеботарев (шесть матчей) с защитником Семеном Даценко (семь матчей).

Напомним, что первую часть сезона в западной группе VBET UA Первая "Буковина" завершила на предпоследнем седьмом месте. Черновчане выйдут из отпуска 20 января. Зимнюю подготовку клуб проведет в родном городе.