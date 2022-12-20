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Нагорняк: Домашние матчи в 2023 году Эпицентр будет играть в Каменце-Подольском

Первая лига
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Сборы команда планирует провести в Турции

Нагорняк: Домашние матчи в 2023 году Эпицентр будет играть в Каменце-Подольском

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

Вам так и не удалось сыграть в Каменце-Подольском. Весной планируете перебраться в этот город?

— Действительно, все свои домашние матчи в 2023 году будем играть в Каменце-Подольском. К сожалению, качество газона не позволило нам сыграть там еще в первой части сезона. Руководство нас услышало и пришли к компромиссу с местными властями. Городские власти провели реконструкцию стадиона, а компания "Эпицентр" постелила новый газон. У нас будет один из самых лучших футбольных газонов.

В какие сроки у команды распланированы сборы?

— Должны собраться в начале февраля за два месяца до возобновления соревнований. В течение двух недель будем тренироваться в Киеве, а затем планируем полететь на три недели в Турцию. Последний сбор будем проводить дома.

Кто уже покинул команду из футболистов и какого пополнения ожидаете?

— Сейчас никаких кадровых изменений в нашей команде нет. Можем подписать двух-трех футболистов, но кардинальных перемен точно не будет.

В первой части сезона были матчи, где в заявке было всего 14 футболистов. Наши игроки вынуждены были пропускать игры из-за простуды. Важно, что нам удалось с честью выйти из сложившейся ситуации. Заинтересован, чтобы продолжать работать с ребятами, которых мы подписали летом, - рассказал Нагорняк.

Напомним, в первой части сезона "Эпицентр" финишировал третьим в Группе А Первой лиги.

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В статье: Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Sport Arena

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