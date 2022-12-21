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Аутсайдер Первой лиги может прекратить существование

Первая лига
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Коллектив испытывает финансовые проблемы

Аутсайдер Первой лиги может прекратить существование

Фото: Горняк-Спорт

Новина українською

"Горняк-Спорт" может прекратить существование, сообщает FootBoom.

Клуб Первой лиги испытывает большие финансовые проблемы. По информации ресурса, в осенней части сезона футболисты играли без премиальных, а зарплаты были едва ли не самые низкие среди всех участников.

Игрокам уже предложили приехать в Горишние Плавни, чтобы закрыть все срочные вопросы и получить статус свободных агентов.

В ПФЛ слышали о возможном снятии "Горняка-Спорт" с соревнований. Глава данной организации Александр Каденко, в частности, отметил:

"Разговоры такие действительно есть, однако никаких документов от клуба мы не получали. Да и вообще я бы не стал спешить с выводами, поскольку до старта второго этапа еще много времени. Мы сделаем все возможно, чтобы сохранить "Горняк-Спорт" на футбольной карте страны".

Напомним, что "Горняк-Спорт" был создан 12 декабря 1994 года. Осеннюю часть сезона коллектив завершил на последнем, 8-м месте в группе В Первой лиги.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
Footboom

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