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Пресс-аташе ВПК-Агро: Владелец клуба сожалеет, что не заявил команду на сезон

Первая лига
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Клуб из Днепропетровской области не стартовал в этом сезоне

Пресс-аташе ВПК-Агро: Владелец клуба сожалеет, что не заявил команду на сезон

Фото: ВПК-Агро

Новина українською

Пресс-аташе "ВПК-Агро" Юрий Макодзеба рассказал, планирует ли клуб вернуться к выступлениям с нового сезона.

"Сейчас достаточно сложно сказать, планируем ли мы выступать в чемпионате Украины в следующем сезоне. Насколько я знаю, владелец нашего клуба даже сожалеет, что не заявил команду на текущий сезон. Тренером команды должен был быть Александр Поклонский.

Вообще планы вернуться к выступлениям есть, но конкретно о следующем сезоне говорить пока рано. Наши футболисты сейчас разбежались кто куда, потому состав будем набирать фактически с нуля.

Возможно, будем сотрудничать с "Днепром-1", который поможет нам игроками из своей академии", - сказал Макодзеба в интервью "Український футбол".

Напомним, сезон 2021/22 Первой лиги клуб из Днепропетровской области завершил на 14-м месте.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка)
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