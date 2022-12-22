Пресс-аташе ВПК-Агро: Владелец клуба сожалеет, что не заявил команду на сезон

Пресс-аташе "ВПК-Агро" Юрий Макодзеба рассказал, планирует ли клуб вернуться к выступлениям с нового сезона.

"Сейчас достаточно сложно сказать, планируем ли мы выступать в чемпионате Украины в следующем сезоне. Насколько я знаю, владелец нашего клуба даже сожалеет, что не заявил команду на текущий сезон. Тренером команды должен был быть Александр Поклонский.

Вообще планы вернуться к выступлениям есть, но конкретно о следующем сезоне говорить пока рано. Наши футболисты сейчас разбежались кто куда, потому состав будем набирать фактически с нуля.

Возможно, будем сотрудничать с "Днепром-1", который поможет нам игроками из своей академии", - сказал Макодзеба в интервью "Український футбол".