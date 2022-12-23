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Клуб Первой лиги покинули сразу шесть игроков
Кадровые новости из расположения "Диназа"
Фото: ФК ДІназ
"Диназ" после завершения осенней части сезона покинули шесть футболистов. Об этом сообщает FootBoom.
По информации источника, клуб прекратил сотрудничество с Максимом Кулишем (13 матчей), Олегом Вакуленко (12 матчей, 1 гол), Ричмондом Чуквуэмекой (7 матчей), Владиславом Гарнагой (5 матчей) и Сергеем Ичанским (10 матчей). Хавбек Богдан Кухота (8 матчей) вернется в "Колос".
Что касается планов на межсезонье, то пока никакой инормации от клуба не поступало. Напомним, что первую часть сезона вышгородцы завершили на шестом месте в западной группе.
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