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"Это все фигня". В клубе Первой лиги опровергли слухи об исчезновении
Команда продолжит свои выступления
Фото: gornyak-sport.com
Главный тренер ФК "Горняк-Спорт" Игорь Жабченко прокомментировал слухи в СМИ, что клуб может прекратить свое существование.
"Это все неправда, все раздули. Никто игроков не вызвал в город, это какой-то бред. Напишите, что это все фигня", – сказал Жабченко в комментарии изданию "Український футбол".
Также главный тренер добавил, что команда соберется в конце января или начале февраля, как и планировалось.
Напомним, ранее появилась информация, что клуб Первой лиги испытывает большие финансовые проблемы. Сообщалось, что в осенней части сезона футболисты играли без премиальных, и их якобы пригласили приехать в Горишни Плавни, чтобы расторгнуть контракты.
К слову, на зимний перерыв "Горняк-Спорт" ушел на последнем, 8-м месте в группе B Первой лиги. Команда будет бороться за выживание. Турнир возобновится 8 апреля.
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