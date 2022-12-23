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Полтава выйдет из отпуска в начале января
Кадровых изменений в клубе пока нет
Фото: СК Полтава
СК "Полтава" находится в отпуске, но уже в скором времени начнет подготовку к весенней части сезона.
По нашей информации, команда полноценно возобновит тренировочный процесс в начале января. Сначала футболисты будут заниматься во втягивающем режиме, а дальше планируются спарринги. Известно, что игроки которые сейчас находятся в Полтаве, собираются дважды в неделю, чтобы поддерживать форму. Кадровых изменений в клубе пока нет.
Напомним, что СК "Полтава" первую часть сезона в восточной группе VBET UA Первая завершила на шестом месте. Весной полтавчане будут бороться за сохранение прописки в VBET UA Первая.
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