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Полтава выйдет из отпуска в начале января

Первая лига
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Кадровых изменений в клубе пока нет

Полтава выйдет из отпуска в начале января

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

СК "Полтава" находится в отпуске, но уже в скором времени начнет подготовку к весенней части сезона.

По нашей информации, команда полноценно возобновит тренировочный процесс в начале января. Сначала футболисты будут заниматься во втягивающем режиме, а дальше планируются спарринги. Известно, что игроки которые сейчас находятся в Полтаве, собираются дважды в неделю, чтобы поддерживать форму. Кадровых изменений в клубе пока нет.

Напомним, что СК "Полтава" первую часть сезона в восточной группе VBET UA Первая завершила на шестом месте. Весной полтавчане будут бороться за сохранение прописки в VBET UA Первая.

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В статье: СК Полтава
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