Нива продлила контракты с капитаном и основным полузащитником

Тернопольская "Нива" переподписала контракты с двумя основными игроками – вратарем Максимом Механивым и хавбеком Богданом Козаком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения рассчитаны на 1.5 года. Отметим, что Богдан сыграл 12 матчей в первой части сезона Первой лиги, у которых отличился двумя голами. Капитан команды Механив провел 14 игр, в которых пропустил восемь голов.

"Нива" заняла четвертое место в западной группе. Весной команда будет бороться за выход в УПЛ.