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Нива продлила контракты с капитаном и основным полузащитником

Первая лига
(1 голосов)

Новые соглашения рассчитаны на 1.5 года

Нива продлила контракты с капитаном и основным полузащитником

Фото: Нива Тернопіль

UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" переподписала контракты с двумя основными игроками – вратарем Максимом Механивым и хавбеком Богданом Козаком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения рассчитаны на 1.5 года. Отметим, что Богдан сыграл 12 матчей в первой части сезона Первой лиги, у которых отличился двумя голами. Капитан команды Механив провел 14 игр, в которых пропустил восемь голов.

"Нива" заняла четвертое место в западной группе. Весной команда будет бороться за выход в УПЛ.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернополь

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