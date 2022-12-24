Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива продлила контракты с капитаном и основным полузащитником
Новые соглашения рассчитаны на 1.5 года
Фото: Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" переподписала контракты с двумя основными игроками – вратарем Максимом Механивым и хавбеком Богданом Козаком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новые соглашения рассчитаны на 1.5 года. Отметим, что Богдан сыграл 12 матчей в первой части сезона Первой лиги, у которых отличился двумя голами. Капитан команды Механив провел 14 игр, в которых пропустил восемь голов.
"Нива" заняла четвертое место в западной группе. Весной команда будет бороться за выход в УПЛ.
Популярное сейчас
- Тебас опубликовал данные по доходам от ТВ-прав Реала и Барселоны в ответ на слова Лапорты про невозможность конкурировать с АПЛ
- Бензема отписался от игроков сборной Франции в Инстаграм
- Министр спорта Франции: Поведение аргентинцев после финала было жалким. Ле Гре подал жалобу
- Аутсайдер Первой лиги может прекратить существование
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО