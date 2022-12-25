Спортивный директор Горняка-Спорт: Жабченко покинул команду

Спортивный директор "Горняка-Спорт" Алексей Шамаев рассказал, что команду покинул главный тренер Игорь Жабченко, но клуб продолжит свое существование.

Прежде всего, хочу успокоить всех болельщиков "Горняка-Спорт": команда продолжит выступления в Первой лиге, - подчеркнул функционер. – У нас уже утвержден бюджет на 2023 год, а значит, мы не только продолжим играть весной, но и сможем стартовать в следующем чемпионате. Зарплаты, однако, немного пришлось уменьшить, но все должны понять: сейчас идет война, всем тяжело, футбольный клуб - не исключение.

- Говорят, команду покинул главный тренер Игорь Жабченко, ушли некоторые игроки...

- У Игоря Валентиновича завершился срок действия соглашения, мы поблагодарили его за плодотворную работу. Пожали друг другу руки, как добрые друзья. Вместе с главным тренером идут его помощники Юрий Сак и Дмитрий Стойко. Однако, последнего мы не прочь видеть в новом штабе, потому что он наш, местный парень. Конечно, будут изменения и среди игроков, о чем болельщики вскоре узнают.

– Когда определитесь с кандидатурой нового главного тренера?

– Есть круг претендентов, сейчас изучаем каждого из них. Думаю, на следующей неделе окончательно определимся.

Напомним, что первую часть сезона в VBET UA Первая "Горняк-Спорт" завершил на последнем месте в восточной группе.