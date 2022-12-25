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Карпаты следят за двумя нападающими команд УПЛ

Первая лига
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"Львы" хотят усилиться в зимнее межсезонье

Карпаты следят за двумя нападающими команд УПЛ

Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен

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Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко и форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк находятся в поле зрения львовских "Карпат". Об этом сообщает SportArena.

В этом сезоне на счету Хобленко один гол в восьми матчах УПЛ, а Степанюк отличился тремя голами и двумя асистами в 17 поединках в составе полтавчан (в том числе две встречи в Лиге Конференций).

У обоих контракты с текущими клубами рассчитаны до лета 2024-го, согласно информации Transfermarkt.

Отметим, что "Карпаты" первую половину сезона Первой лиги завершили на второй позиции в Группе А. Весеннюю часть чемпионата "львы" проведут в чемпионской группе.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
SportArena

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