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Карпаты следят за двумя нападающими команд УПЛ
"Львы" хотят усилиться в зимнее межсезонье
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко и форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк находятся в поле зрения львовских "Карпат". Об этом сообщает SportArena.
В этом сезоне на счету Хобленко один гол в восьми матчах УПЛ, а Степанюк отличился тремя голами и двумя асистами в 17 поединках в составе полтавчан (в том числе две встречи в Лиге Конференций).
У обоих контракты с текущими клубами рассчитаны до лета 2024-го, согласно информации Transfermarkt.
Отметим, что "Карпаты" первую половину сезона Первой лиги завершили на второй позиции в Группе А. Весеннюю часть чемпионата "львы" проведут в чемпионской группе.
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