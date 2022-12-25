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Мариуполь начнет подготовку к весенней части сезона в конце февраля

Первая лига
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Команду уже покинули два игрока

Мариуполь начнет подготовку к весенней части сезона в конце февраля

Фото: fckarpaty.org.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

ФСК "Мариуполь" находится в отпуске, который у новичка Первой лиги будет продолжительным.

Известно, что мариупольцы начнут полноценный тренировочный процесс 22 февраля. Причина в том, что у клуба нет своей базы, поэтому приходится все арендовать. Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, принято решение собраться за семь недель до начала соревнований. По нашей информации, клуб уже покинули защитник Даниил Строчинский (три матча), а также хавбек Иван Мочевинский (13 матчей). Иван покинул коллектив по семейным обстоятельствам, но он еще может вернуться.

Осеннюю часть сезона "Мариуполь" завершил на восьмом месте в восточной группе Первой лиги.

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В статье: ФСК Мариуполь
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