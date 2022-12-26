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Жабченко: с руководством Горняка-Спорт не нашли точек соприкосновения, но конфликтов у нас не было
У тренера нет претензий к клубу
Фото: Ігор Жабченко
Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко прокомментировал нашему сайту информацию о том, что он прекратил сотрудничество с клубом.
"Прежде всего хочу отметить, что у нас с руководством клуба нет никаких конфликтов, - говорит Жабченко. У меня завершился контракт, а новое соглашение решил не подписывать. Можно сказать, что не нашли общих точек соприкосновения. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, ведь отдал ему почти десять лет своей жизни. Знаю, что руководители "Горняка-Спорт" планируют вторую часть сезона играть молодыми футболистами. Желаю своей родной команде успехов. Надеюсь, что клуб останется в Первой лиге. Что касается моего будущего, то пока рано об этом говорить. Есть некоторые предложения, но все станет известно позже", - подчеркнул специалист.
Напомним, что Жабченко работал в "Горняке-Спорт" в 2013-2016, а также в 2019-2022 годах. Коллектив из Горишних Плавней завершил первую часть сезона на последнем месте в восточной группе VBET UA Первая.
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