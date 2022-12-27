Кремень обнародовал планы на зимнее межсезонье

Представитель Первой лиги "Кремень" отправился в отпуск.

В воскресенье, 25 декабря, на стадионе "Кремень-Арена" состоялась заключительная в текущем году тренировка команды. После его завершения футболисты разъехались по своим домам, получив заслуженный двухнедельный отпуск.

Каждому игроку тренерский штаб раздал индивидуальные занятия, чтобы они поддерживали форму и были готовы к началу зимнего межсезонья, которое начнется 10 января 2023 года.

Также пресс-служба "Кремня" отмечает, что в планах клуба после отпуска участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ, которое должно стартовать в начале февраля 2023 года.

Осеннюю часть сезона "Кремень" завершил на 3-й позиции в группе В Первой лиги.

Ранее мы писали о том, что три клуба точно будут участвовать в этом турнире.