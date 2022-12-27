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Кремень обнародовал планы на зимнее межсезонье
Клуб планирует принять участие в Зимнем Кубке ПФЛ
Фото: facebook.com/fckremin
Представитель Первой лиги "Кремень" отправился в отпуск.
В воскресенье, 25 декабря, на стадионе "Кремень-Арена" состоялась заключительная в текущем году тренировка команды. После его завершения футболисты разъехались по своим домам, получив заслуженный двухнедельный отпуск.
Каждому игроку тренерский штаб раздал индивидуальные занятия, чтобы они поддерживали форму и были готовы к началу зимнего межсезонья, которое начнется 10 января 2023 года.
Также пресс-служба "Кремня" отмечает, что в планах клуба после отпуска участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ, которое должно стартовать в начале февраля 2023 года.
Осеннюю часть сезона "Кремень" завершил на 3-й позиции в группе В Первой лиги.
Ранее мы писали о том, что три клуба точно будут участвовать в этом турнире.
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