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Кремень обнародовал планы на зимнее межсезонье

Первая лига
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Клуб планирует принять участие в Зимнем Кубке ПФЛ

Кремень обнародовал планы на зимнее межсезонье

Фото: facebook.com/fckremin

Новина українською

Представитель Первой лиги "Кремень" отправился в отпуск.

В воскресенье, 25 декабря, на стадионе "Кремень-Арена" состоялась заключительная в текущем году тренировка команды. После его завершения футболисты разъехались по своим домам, получив заслуженный двухнедельный отпуск.

Каждому игроку тренерский штаб раздал индивидуальные занятия, чтобы они поддерживали форму и были готовы к началу зимнего межсезонья, которое начнется 10 января 2023 года.

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Также пресс-служба "Кремня" отмечает, что в планах клуба после отпуска участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ, которое должно стартовать в начале февраля 2023 года.

Осеннюю часть сезона "Кремень" завершил на 3-й позиции в группе В Первой лиги.

Ранее мы писали о том, что три клуба точно будут участвовать в этом турнире.

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Источник:
pfl.ua

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