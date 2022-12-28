Хобленко: Очень рад находиться в Карпатах. Задача - выйти в УПЛ

Нападающий Алексей Хобленко прокомментировал свой переход из "Кривбасса" в "Карпаты".

"Я очень рад находиться в "Карпатах". У нас есть задача выйти в УПЛ, и я считаю, что нам это удастся. Я максимально мотивирован и стремлюсь помочь команде достичь всех целей. Также у меня был разговор с новыми партнерами и они тоже серьезно настроены на положительный результат.

Я знаком со всеми игроками "Карпат", возможно, только несколько молодых футболистов раньше лично не знал. Здесь хороший коллектив, поэтому все будет хорошо. Буду делать все от себя зависящее, чтобы болельщики "зелено-белых" только радовались от нашей игры", - цитирует Хобленко пресс-служба львовского клуба.