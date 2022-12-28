  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Хобленко: Очень рад находиться в Карпатах. Задача - выйти в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хобленко: Очень рад находиться в Карпатах. Задача - выйти в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Львовский клуб арендовал форварда "Кривбасса"

Хобленко: Очень рад находиться в Карпатах. Задача - выйти в УПЛ

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Нападающий Алексей Хобленко прокомментировал свой переход из "Кривбасса" в "Карпаты".

"Я очень рад находиться в "Карпатах". У нас есть задача выйти в УПЛ, и я считаю, что нам это удастся. Я максимально мотивирован и стремлюсь помочь команде достичь всех целей. Также у меня был разговор с новыми партнерами и они тоже серьезно настроены на положительный результат.

Я знаком со всеми игроками "Карпат", возможно, только несколько молодых футболистов раньше лично не знал. Здесь хороший коллектив, поэтому все будет хорошо. Буду делать все от себя зависящее, чтобы болельщики "зелено-белых" только радовались от нашей игры", - цитирует Хобленко пресс-служба львовского клуба.

Львовяне арендовали 28-летнего форварда с правом выкупа.

Читайте такжеС опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Хобленко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckarpaty.org.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде