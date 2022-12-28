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Нива Тернополь выйдет из отпуска в середине февраля

Первая лига
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Конкретики по поводу сборов пока нет

Нива Тернополь выйдет из отпуска в середине февраля

Фото: Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболисты тернопольской "Нивы" находятся в отпуске. Напомним, что команда по итогам первого полугодия пробилась в чемпионский раунд.

По нашей информации, игроки приступят к подготовке к весенней части сезона в середине февраля. Конкретики по поводу сборов пока нет. У "Нива" есть приглашение на турниры в Виннице и Черновцах, но окончательное решение будет принято ближе к началу сборов. В Зимнем Кубке ПФЛ клуб не планирует участвовать.

Тернопольский коллектив завершил 2022 год на четвёртом месте в западной группе VBET UA Первая. Подопечные Сергея Задорожного весной будут бороться за выход в УПЛ. Недавно "Нива" переподписала контракты с двумя основными игроками - вратарем Максимом Механивым и хавбеком Богданом Козаком. Еще раньше сотрудничество с клубом продолжили Роман Волохатый и Андрей Зинь.

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В статье: Нива (Тернополь)
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