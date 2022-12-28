Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определены лучшие тренеры в Первой и Второй лигах по итогам года
Лидеры
Фото: ФК Полесье
Всеукраинское объединение футбольных тренеров определило лучших наставников в низшем дивизионе Украины по итогам уходящего года.
Первая лига - Юрий Калитвинцев из "Полесья". Наставник житомирского клуба трижды признавался лучшим тренером тура. Отметим, что "Полесье" лидирует в турнире - команда ни разу не проигрывала в текущем сезоне.
Вторая лига - Сергей Карпенко из "Нивы" Бузовой. Для клуба этот сезон дебютный в ранге профессионалов. В ходе первой части сезона Карпенко признавался лучшим тренером тура четыре раза. Коллектив занимает 1-е место в турнирной таблице лиги.
Напомним, ранее стало известно, что руководитель "Днепра-1"Александр Кучер стал лучшим наставником года в УПЛ.
Популярное сейчас
- На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо
- ВСУ одним ударом ликвидировали полсотни россиян в Херсонской области
- Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря
- С опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО