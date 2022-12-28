Определены лучшие тренеры в Первой и Второй лигах по итогам года

Всеукраинское объединение футбольных тренеров определило лучших наставников в низшем дивизионе Украины по итогам уходящего года.

Первая лига - Юрий Калитвинцев из "Полесья". Наставник житомирского клуба трижды признавался лучшим тренером тура. Отметим, что "Полесье" лидирует в турнире - команда ни разу не проигрывала в текущем сезоне.

Вторая лига - Сергей Карпенко из "Нивы" Бузовой. Для клуба этот сезон дебютный в ранге профессионалов. В ходе первой части сезона Карпенко признавался лучшим тренером тура четыре раза. Коллектив занимает 1-е место в турнирной таблице лиги.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель "Днепра-1"Александр Кучер стал лучшим наставником года в УПЛ.