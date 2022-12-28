Полесье за 300 тысяч долларов согласовало трансфер центрбека Львова

Житомирское " Полесье " согласовало контракт ценрбека ПФК "Львов" Бориса Крушинского.

Как сообщает "ТаТоТаке", "Львов" получит за игрока около 300 тысяч долларов. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет.

Ранее сообщалось, что Крушинским также интересовались несколько клубов УПЛ, однако именно "Полесье" выиграло гонку за игрока.

Богдан Крушинский в этом сезоне провел 14 матчей за "Львов" в УПЛ, в которых отличился одним забитым мячом.