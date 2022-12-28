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Полесье за 300 тысяч долларов согласовало трансфер центрбека Львова

Первая лига
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Борис Крушинский переходит в Полесье

Полесье за 300 тысяч долларов согласовало трансфер центрбека Львова

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирское "Полесье" согласовало контракт ценрбека ПФК "Львов" Бориса Крушинского.

Как сообщает "ТаТоТаке", "Львов" получит за игрока около 300 тысяч долларов. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет.

Ранее сообщалось, что Крушинским также интересовались несколько клубов УПЛ, однако именно "Полесье" выиграло гонку за игрока.

Богдан Крушинский в этом сезоне провел 14 матчей за "Львов" в УПЛ, в которых отличился одним забитым мячом.

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В статье: ФК Львов Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке

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