Увеличенный бюджет Металлурга, усиление Карпат. Чем жили клубы Первой лиги в декабре

Рассказываем все самые интересные новости первого зимнего месяца из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, весной восемь клубов сформируют Чемпионский раунд, а еще восемь будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

ФСК "Мариуполь"

Последняя команда западной группы по итогам осенней части сезона начнет полноценный тренировочный процесс 22 февраля. Причина в том, что у клуба нет своей базы, поэтому приходится все арендовать. Планируется два сбора по 10-12 дней. Известно, что "Мариуполь" покинули защитник Даниил Строчинский (три матча), а также хавбек Иван Мочевинский (13 матчей). Иван покинул коллектив по семейным обстоятельствам, но он еще может вернуться.

"Буковина"

Уже в первый месяц зимы руководство черновицкого коллектива провело существенную кадровую чистку. Команду уже покинули сразу восемь футболистов: Виталий Чеботарев, Николай Павлюк, Андрей Шишигин, Семен Даценко, Александр Жумига, Игорь Кошман, Никита Комиссар и Андрей Королянчук. Известно, что клуб работает над усилением состава накануне весенней части сезона. По словам главного тренера Андрея Мельничука, основной упор будет сделан на футболистах, которые смогут усилить атаку. "Буковина" выйдет из отпуска 20 января, а вся подготовка пройдет в родном городе.

"Диназ"

Известно, что в других командах продолжат карьеру полузащитники Максим Кулиш, Олег Вакуленко, Ричмонд Чуквуэмека, Сергей Ичанский и нападающий Владислав Гарнага, а арендованный у "Колоса" полузащитник Богдан Духота вернется в свой родной клуб. Эти футболисты проиграли конкуренцию. По словам директора клуба Сергея Старенького, основной упор будет сделан на развитие молодых игроков. Вышгородский бюджет уже сформирован, но пока неизвестна сумма, которая будет выделена на функционирование клуба. Руководство "Диназа" планирует привлекать спонсоров, чтобы дальше развивать клуб. Также вышгородский клуб будет участвовать в ряде зимних турниров, где сможет пересматривать свободных агентов.

"Прикарпатье"

Клуб из Ивано-Франковска приступит к подготовке к весенней части сезона в середине февраля. С планами на межсезонье в "Прикарпатье" пока не определились. Известно, что костяк команды будет сохранен, но с некоторыми футболистами клуб попрощается Молодой хавбек Максим Соловьев уже покинул команду и вернулся в "Днепр-1". В осенней части сезона 20-летний Соловьев сыграл 969 минут.

"Нива" Тернополь

"Ниву" в первый месяц зимы покинули трое футболистов: Даниил Сухоручко, Руслан Дедух и Александр Тарасов. Однако, клубу удалось переподписать контракты с лидерами команды. Речь идет о вратаре Максиме Механиве, защитнике Андрее Зине, остались также хавбеки Роман Волохатый и Богдан Козак. Известно, что клуб из Тернополя приступит к подготовке к весенней части сезона в середине февраля. Конкретики по поводу сборов пока нет. У "Нивы" есть приглашение на турниры в Виннице и Черновцах, но окончательное решение будет принято ближе к началу сборов. В Зимнем Кубке ПФЛ клуб не планирует участвовать.

В канун Нового года футболисты "Нивы" Андрей Зинь, Максим Процив и администратор клуба Александр Стахов пришли к юному болельщику с особыми потребностями, Диме.

"Эпицентр"

Футболисты планируют собраться в начале февраля за два месяца до возобновления соревнований. В течение двух недель запланирован сбор в Киеве, а затем планируется выезд в Турцию. Однако, пока неизвестно разрешат ли клубам Первой лиги выезжать заграницу. Все свои домашние матчи "Эпицентр" будет играть в Каменце-Подольском. Городские власти провели реконструкцию стадиона, а спонсор клуба постелил новый газон. Никаких кадровых новостей из расположения клуба пока нет.

"Карпаты"

Главным ньюсмейкером первого зимнего месяца стал именно львовский клуб. "Карпаты" смогли арендовать у "Кривбасса" Алексея Хобленко, а также подписать контракт с голкипером ФК "Львов" Александром Ильющенковым. Такое усиление свидетельствует о серьезных намерениях львовского клуба в преддверии весенней части сезона. "Карпаты" уже 24 января соберутся на первый втягивающий сбор, а затем планируется еще один домашний сбор. Если не будет разрешение на выезд за границу, то львовский клуб отправится в Закарпатье.

В конце декабря состоялся мини-турнир между футболистами, болельщиками и работниками "Карпат". В финале основная команда "зелено-белых" переиграла молодежь со счетом 8:3. Лучшим бомбардиром турнира стал Амбросий Чачуа, который забил шесть голов.

"Полесье"

Лидер западной группы согласовал контракт центрбека ПФК "Львов" Бориса Крушинского. По информации "ТаТоТаке", "Львов" получит за игрока около 300 тысяч долларов. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет. Отметим, что лучшим тренером Первой лиги по итогам года стал Юрий Калитвинцев.

Информация о сборах от клуба пока не поступала. Отметим, что житомирский клуб второй год будет участвовать в товарищеском турнире Winter Cup. Матчи пройдут в Турции. Кроме "Полесья", участниками Winter Cup 2023 станут полтавская "Ворскла", ровенский "Верес" и эстонский клуб "Левадия". Турнир пройдет с 6 по 15 февраля. За житомирян должен сыграть Александр Усик.

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"Горняк-Спорт"

Немало новостей в первый месяц зимы было из расположения последней команды восточной группы. Игорь Жабченко решил не продлевать контракт с клубом, поэтому "Горняк-Спорт" пока остается без тренера. Сообщалось, что коллектив из Горишних Плавней может вообще прекратить существование, но спортивный директор Алексей Шамаев опроверг эту информацию. Отметим, что главное лицо клубного инвестора, Жеваго, ждет экстрадиция и суд. "Горняк-Спорт" уже покинули Дворник, Сеницкий, Сологуб и Малаки. Известно, что аутсайдер планирует весеннюю часть сезона играть молодыми футболистами.

"Скорук"

Как сообщил директор клуба Максим Мирный, зимний сбор, скорее всего, будет проводиться в Днепре. Если ВСУ освободят левобережную часть Запорожской области, то команда будет готовиться на своей базе в Никопольском районе. Из отпуска "Скорук" выйдет в начале февраля. Подготовка пройдет в два-три этапа. Тренерский штаб намерен усилить состав команды качественными футболистами. Покинули "Скорук" Шарко, Лаптев и Сорока. Лучшим игроком команды в 2022 году по версии болельщиков стал Александр Мишуренко, который забил шесть голов.

"Полтава"

Игроки, которые находятся в Полтаве, дважды в неделю тренируются. Уже 3-4 января начинается полноценный тренировочный процесс. В феврале и марте "Полтава" примет участие в товарищеских турнирах. Известно, что во время спаррингов тренерский штаб проверит потенциальных новичков. Костяк команды останется неизменным. Несмотря на войну руководство клуба планирует весной заняться строительством футбольного поля и помещений для раздевалок. Однако с этим пока есть проблемы, ведь сельский совет села Россошенцы даже не хочет заключать договор аренды земельного участка. Напомним, что именно в этом селе клуб планирует строительство.

"Чернигов"

Клуб соберется в начале февраля. Первый сбор пройдет в Чернигове, а затем планируется один из этапов подготовки в Киевской области. Также "Чернигов" примет участие в Зимнем Кубке ПФЛ, если формат подойдет. Потерь среди футболистов пока нет.

Отметим, что в первый месяц зимы полузащитник Артур Бибик удачно перенес операцию на плече. Травма беспокоила хавбека еще с летних сборов.

"Металлург"

Футболисты планируют собраться в конце января. До этого подопечные Микитина будут заниматься по индивидуальному плану. Отметим, что на бюджетной сессии Запорожского городского совета КП "Городской футбольный клуб "Металлург" получил на 2023 год 63 миллиона гривен. Это вдвое больший бюджет, чем в прошлом году. Напомним, что на 2022 год для обеспечения работы клуба предусмотрена финансовая поддержка в размере более 34 миллиона гривен.

Запорожский клуб интересуется 30-летним защитником Тарасом Бондаренко, который именно в "Металлурге" начинал свою профессиональную карьеру.

"Кремень"

Подопечные Локтионова в конце декабря завершили первый 14-дневный сбор, посвященный фитнесу, работе в тренажерном зале и с мячами. Игроки отправились в отпуск, который продлится до 10 января. В планах клуба после отпуска участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ, который должен стартовать в начале февраля 2023 года. По словам президента "Кремня" Сергея Ковнира, клуб пока не получает денег из городского бюджета. Во время перехода клуба в частную собственность был подписан меморандум о предоставлении игр и тренировочного процесса стадиона "Кремень-Арены им. Бабаева".

"Оболонь"

Киевляне выходят из отпуска в середине января. Информации о сборах и трансферах пока нет. У всех футболистов "Оболони" действующие контракты. Киевляне планируют подписать нескольких игроков, но все будет зависеть от бюджета клуба на 2023 год.

"ЛНЗ"

После завершения осенней части сезона руководство клуба официально назначило Александра Ковпака главным тренером, который со своей работой справился с блеском. Команду уже покинули ряд футболистов. Это Попович, Швец, Мигунов, Тяпкин, Слотюк, Черный, Толочко, Войцеховский, Замуренко. Информации о сборах пока нет. Из отпуска черкащане выходят 15 января.

В конце декабря хавбек "ЛНЗ" Иван Тищенко объявил о благотворительном сборе. Иван намерен собрать 1 000 000 грн, чтобы помочь ВСУ.