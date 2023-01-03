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Клуб Первой лиги расстался с четырьмя футболистами

Первая лига
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В составе "Прикарпатья" произошли кадровые изменения

Клуб Первой лиги расстался с четырьмя футболистами

Фото: fc.if.ua

Новина українською

"Прикарпатье" попрощалось с четырьмя футболистами. Вингер Богдан Оринчак, полузащитник Роман Дытко, а также защитники Александр Аксенов и Александр Савошко покинули клуб, сообщает пресс-служба ивано-франковского клуба.

Контракты Оринчака и Дитко подошли к концу и стороны не стали их продолжать. С Аксеновым и Савошко договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Все четверо игроков получили статус свободных агентов.

Оринчак в этом сезоне провел 11 матчей и забил два гола. Дитко принял участие в семи поединках. Аксенов сыграл в 11 матчах в Первой лиге, а Савошко отыграл пять поединков.

Напомним, на зимний перерыв "Прикарпатье" ушло на пятом месте в группе А Первой лиги и весной поборется за сохранение места в дивизионе.

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В статье: Александр Аксенов Роман Дытко Прикарпатье (Ивано-Франковск) Богдан Оринчак
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Источник:
fc.if.ua

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