Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Первой лиги расстался с четырьмя футболистами
В составе "Прикарпатья" произошли кадровые изменения
Фото: fc.if.ua
"Прикарпатье" попрощалось с четырьмя футболистами. Вингер Богдан Оринчак, полузащитник Роман Дытко, а также защитники Александр Аксенов и Александр Савошко покинули клуб, сообщает пресс-служба ивано-франковского клуба.
Контракты Оринчака и Дитко подошли к концу и стороны не стали их продолжать. С Аксеновым и Савошко договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Все четверо игроков получили статус свободных агентов.
Оринчак в этом сезоне провел 11 матчей и забил два гола. Дитко принял участие в семи поединках. Аксенов сыграл в 11 матчах в Первой лиге, а Савошко отыграл пять поединков.
Напомним, на зимний перерыв "Прикарпатье" ушло на пятом месте в группе А Первой лиги и весной поборется за сохранение места в дивизионе.
Популярное сейчас
- Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса
- ВСУ освободили остров Большой Потемкинский на Днепре - ВИДЕО
- Ребров: Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным
- Солидное усиление Карпат. Все зимние трансферы Первой лиги
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО