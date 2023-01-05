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Не задержался надолго. Опытный полузащитник покинул Буковину

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Контракт был расторгнут по согласию сторон

Не задержался надолго. Опытный полузащитник покинул Буковину

Фото: bukfc.com

Новина українською

Перволиговая "Буковина" прекратила сотрудничество с опытным полузащитником. 33-летний Евгений Чепурненко покидает команду.

Контракт был расторгнут по согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Чепурненко присоединился к "Буковине" в ноябре 2022 года. За это время Евгений успел принять участие в четырех матчах за черновицкий клуб и отметиться двуми результативными передачами.

Ранее полузащитник выступал за "Княжу", "Львов", "Севастополь", "Десну, "Александрию", "Гелиос", "Агробизнес", вышгородский "Диназ". Перед переходом в "Буковину" он несколько месяцев провел в "Жетысу" и польской "Одре".

Напомним, первую часть сезона "Буковина" завершила на предпоследнем, 7-м месте в группе А Первой лиги.

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В статье: Буковина (Черновцы) Евгений Чепурненко
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Источник:
bukfc.com

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