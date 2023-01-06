Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Карпат: Наша цель – побеждать в каждом поединке
Иван Бобко перешел во львовский клуб на правах аренды
Фото: fckarpaty.org.ua
Новичок "Карпат" Иван Бобко прокомментировал свой переход во львовский клуб. Напомним, львовяне арендовали футболиста у "Черноморца" до конца июня.
"Я очень счастлив находиться в "Карпатах", в этом замечательном коллективе. У меня есть желание - помочь "львам" выйти в УПЛ. Проблем с адаптацией не будет, ведь я знаком с новыми партнерами. В частности, давно знаю других двух зимних новичков Алексея" Хобленко и Александра Ильющенкова, а также капитана "Карпат" Дениса Кожанов. Поэтому никаких проблем нет.
Самое главное для меня – это то, что меня хотел видеть в "Карпатах" главный тренер команды Андрей Тлумак. Это меня очень мотивирует. Моя задача – выходить на каждую игру и полностью отдавать все силы на поле. Наша цель – побеждать в каждом поединке. Переговоры продолжались не очень долго, мы быстро нашли общий язык и я рад быть здесь", - сказал Бобко.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити приблизился к Арсеналу, трансферы Челси и Баварии. Главные новости за 5 января
- Игрок сборной Мартиники пытался провезти во Францию 100 кг кокаина
- Галлас: Не знаю, нужен ли Арсеналу Мудрик на вторую половину сезона
- Увеличенный бюджет Металлурга, усиление Карпат. Чем жили клубы Первой лиги в декабре
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 12:48 Украинские "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
- 08:33 Украинские Ниву возглавил экс-тренер Миная, увеличение бюджета запорожского Металлурга. Как жили клубы Второй лиги в январе
- 10:45 Украинские Разные Карпаты: Галич разгромлен, Львов - на втором месте после ЛНЗ. 12 тур в группе А Второй лиги