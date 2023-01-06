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Новичок Карпат: Наша цель – побеждать в каждом поединке

Первая лига
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Иван Бобко перешел во львовский клуб на правах аренды

Новичок Карпат: Наша цель – побеждать в каждом поединке

Фото: fckarpaty.org.ua

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Новичок "Карпат" Иван Бобко прокомментировал свой переход во львовский клуб. Напомним, львовяне арендовали футболиста у "Черноморца" до конца июня.

"Я очень счастлив находиться в "Карпатах", в этом замечательном коллективе. У меня есть желание - помочь "львам" выйти в УПЛ. Проблем с адаптацией не будет, ведь я знаком с новыми партнерами. В частности, давно знаю других двух зимних новичков Алексея" Хобленко и Александра Ильющенкова, а также капитана "Карпат" Дениса Кожанов. Поэтому никаких проблем нет.

Самое главное для меня – это то, что меня хотел видеть в "Карпатах" главный тренер команды Андрей Тлумак. Это меня очень мотивирует. Моя задача – выходить на каждую игру и полностью отдавать все силы на поле. Наша цель – побеждать в каждом поединке. Переговоры продолжались не очень долго, мы быстро нашли общий язык и я рад быть здесь", - сказал Бобко.

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В статье: Иван Бобко Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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