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Бывший тренер Горняка-Спорт может возглавить Ниву Т - СМИ
Он должен сменить Сергея Задорожного
Фото: Footboom
Игорь Жабченко может возглавить тернопольскую "Ниву", сообщает Sport Arena.
Последним местом работы 54-летнего специалиста был "Горняк-Спорт", который он покинул в декабре 2022 года. Первую часть сезона клуб из Горишних Плавней завершил на восьмом месте группе Б Первой лиги, набрав 8 очков в 14 матчах.
Ранее он также работал с юниорской сборной Украины U-16, кировоградской "Звездой" и ПФК "Суммы".
Осенью спортивный директор Сергей Задорожный временно исполнял обязанности главного тренера "Нивы" Т. Напомним, тернопольская "Нива" финишировала четвертой в турнирной таблице Первой лиги (группа А).
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