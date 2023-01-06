Бывший тренер Горняка-Спорт может возглавить Ниву Т - СМИ

Игорь Жабченко может возглавить тернопольскую "Ниву", сообщает Sport Arena.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был "Горняк-Спорт", который он покинул в декабре 2022 года. Первую часть сезона клуб из Горишних Плавней завершил на восьмом месте группе Б Первой лиги, набрав 8 очков в 14 матчах.

Ранее он также работал с юниорской сборной Украины U-16, кировоградской "Звездой" и ПФК "Суммы".

Осенью спортивный директор Сергей Задорожный временно исполнял обязанности главного тренера "Нивы" Т. Напомним, тернопольская "Нива" финишировала четвертой в турнирной таблице Первой лиги (группа А).