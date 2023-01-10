  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье подтвердило трансфер Крушинского - известны детали контракта
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье подтвердило трансфер Крушинского - известны детали контракта

Первая лига
(1 голосов)

Долгосрочное соглашение

Полесье подтвердило трансфер Крушинского - известны детали контракта

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" подтвердило подписание полузащитника "Львова" Богдана Крушинского. Кроме того, житомирский клуб раскрыл детали соглашения с 21-летним футболистом.

Крушинский подписал долгосрочный контракт с клубом, рассчитанный на пять лет. Богдан уже присоединился к команде и пройдет учебно-тренировочный сбор вместе с коллективом.

"Полесье" в первую очередь заинтересовало тем, что у клуба хорошие амбиции, хорошая команда. Когда пришло предложение – я долго не думал. Я увидел многих игроков из Премьер-лиги и понял, что амбиции команды – не пустые слова.

Во время общения с Юрием Калитвинцевым, тренер говорил, что для команды и клуба важно не просто выйти в Премьер-лигу, а еще важнее достойно выступать в УПЛ после выхода", - прокомментировал переход полузащитник.

Крушинский является воспитанником "Львова". В конце сезона-2020/21 он дебютировал за первую команду "сине-золотых". За это время он провел 31 матч и забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Полтава начала подготовку к весенней части сезона
yellow-arrow
Карпаты покинули два футболиста
yellow-arrow
Хавбек Кремня может подписать контракт с клубом УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Борис Крушинский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде