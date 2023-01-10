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Полесье подтвердило трансфер Крушинского - известны детали контракта
Долгосрочное соглашение
Фото: ФК Полісся
"Полесье" подтвердило подписание полузащитника "Львова" Богдана Крушинского. Кроме того, житомирский клуб раскрыл детали соглашения с 21-летним футболистом.
Крушинский подписал долгосрочный контракт с клубом, рассчитанный на пять лет. Богдан уже присоединился к команде и пройдет учебно-тренировочный сбор вместе с коллективом.
"Полесье" в первую очередь заинтересовало тем, что у клуба хорошие амбиции, хорошая команда. Когда пришло предложение – я долго не думал. Я увидел многих игроков из Премьер-лиги и понял, что амбиции команды – не пустые слова.
Во время общения с Юрием Калитвинцевым, тренер говорил, что для команды и клуба важно не просто выйти в Премьер-лигу, а еще важнее достойно выступать в УПЛ после выхода", - прокомментировал переход полузащитник.
Крушинский является воспитанником "Львова". В конце сезона-2020/21 он дебютировал за первую команду "сине-золотых". За это время он провел 31 матч и забил один гол.
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