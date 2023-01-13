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Карпаты обнародовали планы на межсезонье: известны три спарринг-партнера

Первая лига
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Львы готовятся к выходу из зимнего отпуска

Карпаты обнародовали планы на межсезонье: известны три спарринг-партнера

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

"Карпаты" обнародовали план подготовки ко второй части сезона. 23 января команда приступит к подготовке к весенней части чемпионата. "Львы" пройдут медосмотр и начнут занятия во Львове.

Во время первого сбора львовяне сыграют четыре контрольных поединка. На этом этапе к работе с основной командой будут привлекаться ребята из "Карпат-2".

Расписание матчей на первом сборе:

  • 28.01. "Карпаты" – "Карпаты-2"
  • 04.02. "Карпаты" – спарринг-партнер еще не определен
  • 08.02. "Карпаты" – "Скала 1911" (Стрый)
  • 11.02. "Карпаты" – ФК "Николаев"

Все контрольные матчи состоятся на стадионе "Школьник".

15 февраля "Карпаты" отправятся на двухнедельный сбор в Хуст. Во время первого сбора тренерский штаб будет пересматривать и молодых воспитанников "Карпат". Игроки, которые себя лучше всего проявят, отправятся с основой на сборы в Закарпатье.

Напомним, по итогам первой части сезона "Карпаты" вышли в чемпионскую группу и поборятся за выход в Премьер-лигу.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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