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Карпаты обнародовали планы на межсезонье: известны три спарринг-партнера
Львы готовятся к выходу из зимнего отпуска
Фото: fckarpaty.org
"Карпаты" обнародовали план подготовки ко второй части сезона. 23 января команда приступит к подготовке к весенней части чемпионата. "Львы" пройдут медосмотр и начнут занятия во Львове.
Во время первого сбора львовяне сыграют четыре контрольных поединка. На этом этапе к работе с основной командой будут привлекаться ребята из "Карпат-2".
Расписание матчей на первом сборе:
- 28.01. "Карпаты" – "Карпаты-2"
- 04.02. "Карпаты" – спарринг-партнер еще не определен
- 08.02. "Карпаты" – "Скала 1911" (Стрый)
- 11.02. "Карпаты" – ФК "Николаев"
Все контрольные матчи состоятся на стадионе "Школьник".
15 февраля "Карпаты" отправятся на двухнедельный сбор в Хуст. Во время первого сбора тренерский штаб будет пересматривать и молодых воспитанников "Карпат". Игроки, которые себя лучше всего проявят, отправятся с основой на сборы в Закарпатье.
Напомним, по итогам первой части сезона "Карпаты" вышли в чемпионскую группу и поборятся за выход в Премьер-лигу.
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