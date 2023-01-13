Карпаты обнародовали планы на межсезонье: известны три спарринг-партнера

"Карпаты" обнародовали план подготовки ко второй части сезона. 23 января команда приступит к подготовке к весенней части чемпионата. "Львы" пройдут медосмотр и начнут занятия во Львове.

Во время первого сбора львовяне сыграют четыре контрольных поединка. На этом этапе к работе с основной командой будут привлекаться ребята из "Карпат-2".

Расписание матчей на первом сборе:

28.01. "Карпаты" – "Карпаты-2"

04.02. "Карпаты" – спарринг-партнер еще не определен

08.02. "Карпаты" – "Скала 1911" (Стрый)

11.02. "Карпаты" – ФК "Николаев"

Все контрольные матчи состоятся на стадионе "Школьник".

15 февраля "Карпаты" отправятся на двухнедельный сбор в Хуст. Во время первого сбора тренерский штаб будет пересматривать и молодых воспитанников "Карпат". Игроки, которые себя лучше всего проявят, отправятся с основой на сборы в Закарпатье.

Напомним, по итогам первой части сезона "Карпаты" вышли в чемпионскую группу и поборятся за выход в Премьер-лигу.