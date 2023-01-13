Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья

Легендарный полузащитник "Днепра" Сергей Назаренко будет работать в Первой лиге.

"Полесье" на своей странице в фейсбуке проинформировало, что специалист будет помощником главного тренера житомирян. Какие функции он будет выполнять и на какое время заключен контракт, клуб не сообщает.

Назаренко, родившийся в Кропивницком, больше всего известен по выступлениям в ФК "Днепр", за который провел около трехсот матчей в чемпионате, кубке и еврокубках. Кроме того, он защищал цвета "Таврии", "Черноморца" и "Металлиста". В составе сборной Украины хавбек провел 56 игр и забил 12 голов.

Напомним, что "Полесье" весной продолжит борьбу за выход в УПЛ. На данный момент команда, которую возглавляет Юрий Калитвинцев, делит первую строчку второго этапа с "Оболонью".