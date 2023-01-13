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Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
Звездное усиление у лидера Первой лиги
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Легендарный полузащитник "Днепра" Сергей Назаренко будет работать в Первой лиге.
Назаренко, родившийся в Кропивницком, больше всего известен по выступлениям в ФК "Днепр", за который провел около трехсот матчей в чемпионате, кубке и еврокубках. Кроме того, он защищал цвета "Таврии", "Черноморца" и "Металлиста". В составе сборной Украины хавбек провел 56 игр и забил 12 голов.
Напомним, что "Полесье" весной продолжит борьбу за выход в УПЛ. На данный момент команда, которую возглавляет Юрий Калитвинцев, делит первую строчку второго этапа с "Оболонью".
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