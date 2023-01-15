На просмотре в клубе УПЛ 16-летний голкипер Кремня

На просмотре в "Кривбассе" сейчас находится 16-летний голкипер "Кремня" Станислав Оксененко. Об этом сообщает издание FootBom.

Отметим, что Станислав в осенней части сезона играл за "Кремень-2", который выступает во Второй лиге. За основную команду Оксенюк не сыграл ни одного матча, а вот в составе коллектива Юрия Чумака провел семь игр (448 минут).

Экс-наставник второй команды "Кремня" Чумак высоко оценивал перспективу голкипера.

Напомним, что "Кремень-2" завершил 2022 год на предпоследнем девятом месте в VBET UA Вторая. "Кремень" возобновил подготовку к весенней части сезона 10 января.