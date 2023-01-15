Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На просмотре в клубе УПЛ 16-летний голкипер Кремня
Юный вратарь получил шанс проявить себя
Фото: ФК Кремінь
На просмотре в "Кривбассе" сейчас находится 16-летний голкипер "Кремня" Станислав Оксененко. Об этом сообщает издание FootBom.
Отметим, что Станислав в осенней части сезона играл за "Кремень-2", который выступает во Второй лиге. За основную команду Оксенюк не сыграл ни одного матча, а вот в составе коллектива Юрия Чумака провел семь игр (448 минут).
Экс-наставник второй команды "Кремня" Чумак высоко оценивал перспективу голкипера.
Напомним, что "Кремень-2" завершил 2022 год на предпоследнем девятом месте в VBET UA Вторая. "Кремень" возобновил подготовку к весенней части сезона 10 января.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом
- Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании
- Львов официально подписал бывшего вратаря Шахтера и Динамо
- Легендарный игрок Днепра присоединился к тренерскому штабу Полесья
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 08:08 Украинские Горняк-Спорт выиграл Кубок Пожечевского, Волынь не смогла обыграть Ужгород. Все спарринги клубов Первой лиги
- 08:00 Украинские Усиление Ужгорода, первые зимние новички Кремня. Таблица трансферов Первой лиги
- 10:31 Украинские Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе