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На просмотре в клубе УПЛ 16-летний голкипер Кремня

Первая лига
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Юный вратарь получил шанс проявить себя

На просмотре в клубе УПЛ 16-летний голкипер Кремня

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

На просмотре в "Кривбассе" сейчас находится 16-летний голкипер "Кремня" Станислав Оксененко. Об этом сообщает издание FootBom.

Отметим, что Станислав в осенней части сезона играл за "Кремень-2", который выступает во Второй лиге. За основную команду Оксенюк не сыграл ни одного матча, а вот в составе коллектива Юрия Чумака провел семь игр (448 минут).

Экс-наставник второй команды "Кремня" Чумак высоко оценивал перспективу голкипера.

Напомним, что "Кремень-2" завершил 2022 год на предпоследнем девятом месте в VBET UA Вторая. "Кремень" возобновил подготовку к весенней части сезона 10 января.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг)
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Источник:
FootBoom

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