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Полесье - Луккенвальде: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция контрольного матча
Дебютный спарринг для житомирского клуба
Фото: ФК Полісся
Лидер западной группы Первой лиги по итогам осенней части сезона "Полесье" готовится к чемпионскому раунду. Подопечные Юрия Калитвинцева сыграют свой первый контрольный матч в 2023 году. Соперником житомирян станет немецкий "Луккенвальде". Этот футбольный клуб был основан в 1963 году. "Луккенвальде" по итогам сезона 2021/2022 занял 12-е место в Региональной лиге. Сейчас команда после 16 матчей занимает 15 место.
Смотрите прямую трансляцию матча на YouTube канале FootballHub. Противостояние начнется в 15.00.
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