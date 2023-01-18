Полесье - Луккенвальде: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция контрольного матча

Лидер западной группы Первой лиги по итогам осенней части сезона "Полесье" готовится к чемпионскому раунду. Подопечные Юрия Калитвинцева сыграют свой первый контрольный матч в 2023 году. Соперником житомирян станет немецкий "Луккенвальде". Этот футбольный клуб был основан в 1963 году. "Луккенвальде" по итогам сезона 2021/2022 занял 12-е место в Региональной лиге. Сейчас команда после 16 матчей занимает 15 место.

Смотрите прямую трансляцию матча на YouTube канале FootballHub. Противостояние начнется в 15.00.