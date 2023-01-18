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Морозко и Морговский приносят Полесью победу в дебютном матче года

Первая лига
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Лидер Первой лиги начинает год с победы

Морозко и Морговский приносят Полесью победу в дебютном матче года

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Юрия Калитвинцева сыграли первый контрольный матч в 2023 году. Соперником представителя Первой лиги стал немецкий "Луккенвальде", играющий в четвертом германском дивизионе.

Судьбу первого тайма решил гол Евгения Морозко. Правый защитник "Полесья" мощным ударом с острого угла заставил голкипера соперника капитулировать. Украинцы могли увеличивать свое превосходство до перерыва, но подвела реализация.

После перерыва тренерский штаб житомирского клуба обновил состав. Дебютировал за "Полесье" хавбек Борис Крушинский, который в это межсезонье перешел из ФК "Львов". На 70-й минуте вместо него вышел 17-летний полузащитник Евгений Микитюк.

Подопечные Калитвинцева продолжали играть первым номером, но забили только в конце тайма. После передачи Гитченко отличился Морговский. В итоге, матч завершился победой украинцев - 2:0.

Контрольный матч

"Полесье" (Украина) - "Луккенвальде" (Германия) 2:0

Голы: Морозко (18), Морговский (86)

"Полесье" (стартовый состав): Поспелов – Нестеров, Червак, Морозко, Шаповал, Кушниренко, Огиря, Козак, Вакула, Грицук, Будковский

"Полесье" (второй тайм): Яшков – Чередниченко, Гитченко, Власюк, Морговский, Петрук, Крушинский (Микитюк, 70), Шастал, Волынец, Андрущенко, Кисленко

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В статье: Полесье (Житомир)
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