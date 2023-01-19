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Еще два игрока из УПЛ могут пополнить состав Карпат
Зелено-белые продолжают активно работать на трансферном рынке
instagram.com/karpaty.lviv
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Как сообщает FootBoom, еще двумя новичками "зелено-белых" могут стать защитник "Ингульца" Тарас Сакив и выступавший в "Металлисте" полузащитник Даниил Кныш.
В нынешнем сезоне 25-летний Сакив сыграл 12 матчей и сделал одну результативную передачу.
26-летний Кныш в текущем сезоне сыграл 11 матчей и тоже сделал один ассист.
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Источник:FootBoom
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