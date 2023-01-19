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Еще два игрока из УПЛ могут пополнить состав Карпат

Первая лига
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Зелено-белые продолжают активно работать на трансферном рынке

Еще два игрока из УПЛ могут пополнить состав Карпат

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" продолжают работать на трансферном рынке.

Как сообщает FootBoom, еще двумя новичками "зелено-белых" могут стать защитник "Ингульца" Тарас Сакив и выступавший в "Металлисте" полузащитник Даниил Кныш.

В нынешнем сезоне 25-летний Сакив сыграл 12 матчей и сделал одну результативную передачу.

26-летний Кныш в текущем сезоне сыграл 11 матчей и тоже сделал один ассист.

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В статье: Ингулец (Петрово) Тарас Сакив Даниил Кныш Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
FootBoom

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