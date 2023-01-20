Металлург покинули двое игроков

"Металлург" объявил, что команду покинули двое игроков. Нападающий Владислав Борисенко и голкипер Игорь Левченко больше не являются игрокам запорожского клуба.

При этом пресс-служба команды отмечает, что 31-летний Левченко будет работать в футбольной школе КП МФК "Металлург". Он будет помогать развивать вратарские навыки молодым воспитанникам.

Левченко присоединился к составу запорожцев полтора года назад. Травмы помешали опытному вратарю принять участие в официальных матчах.

23-летний Борисенко отыграл около 30 матчей в трех неполных сезонах за "Металлург". За это время отличился тремя забитыми мячами в чемпионатах ПФЛ.

Напомним, что "Металлург" завершил первую часть сезона на четвёртом месте в группе Б Первой лиги. Весной команда будет бороться за повышение в классе.