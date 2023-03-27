Первая лига
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Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги
Следим за подготовкой во втором по статусу дивизионе страны
Фото: Нива Тернопіль
Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.
Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в
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Комментарии (4)
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molot69 (Місто втрачених житт)
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