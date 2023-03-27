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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги

Первая лига
(13 голосов)

Следим за подготовкой во втором по статусу дивизионе страны

Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги

Фото: Нива Тернопіль

UA-Футбол
Новина українською

Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.

Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в Таблице трансферов.

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В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) СК Полтава Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Карпаты (Львов) Скорук (Томаковка)
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Комментарии (4)
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molot69 (Місто втрачених житт)
10.03.2023 в 10:29
раніше була рука Бога, тепер спина Бога
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molot69 (Місто втрачених житт)
09.03.2023 в 19:20
цікаво якою буде топ-4
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molot69 (Місто втрачених житт)
09.03.2023 в 19:19
як же сильно хочеться початку чемпіонату
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molot69 (Місто втрачених житт)
06.03.2023 в 10:02
щойно побачив що о 12 Нива грає товариську гру, але чому її немає в списку
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