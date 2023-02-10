Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье в серии пенальти обыгрывает представителя УПЛ, дебютная игра Оболони. Таблица спаррингов Первой лиги
Следим за подготовкой во втором по статусу дивизионе страны
Фото: ФК Полісся
Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.
Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Появилась детальная информация о проценте сбитых украинской ПВО российских ракет
- Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн