Полесье в серии пенальти обыгрывает представителя УПЛ, дебютная игра Оболони. Таблица спаррингов Первой лиги

Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.

Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в Таблице трансферов .