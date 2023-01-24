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Полесья пока без поражений, Диназ играет на Мемориале Макарова. Таблица спаррингов Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Следим за подготовкой во втором по статусу дивизионе страны

Полесья пока без поражений, Диназ играет на Мемориале Макарова. Таблица спаррингов Первой лиги

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.

Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в Таблице трансферов.

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В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) СК Полтава Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Карпаты (Львов) Скорук (Томаковка)
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