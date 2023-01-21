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Полесье теряет победу над Шахтером U-19

Первая лига
(1 голосов)

Испытания для молодых "горняков"

Полесье теряет победу над Шахтером U-19

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встречались "Полесье" и "Шахтер" U-19. Обе команды продолжают готовиться к весенней части сезона.

В первой половине встречи подопечные Калитвинцева играли первым номером, но забить не смогли. Стоит отметить "горняков", которые также пытавлись навязать свою игру.

После перерыва футболисты "Полесья" продолжали доминировать и добились своего на 58-й минуте. После передачи Морговского забив Будковский - 1:0.

С позиционным футболом у молодых "горняков" сегодня были существенные проблемы, но они добились своего благодаря стандарту. Защитник помешал Черваку, а Хромей этим воспользовался и забил в пустые ворота – 1:1.

Матч завершился результативной ничьей – 1:1.

Контрольный матч

"Полесье" - "Шахтер" U-19 1:1

Голы: Будковский (58) - Хромей (87)

Полесье" (стартовый состав): Кудрик - Кушниренко, Гитченко, Морозко, Шаповал, Огиря, Крушинский, Грицук, Вакула, Казак, Будковский

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В статье: Полесье (Житомир)
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