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Полесье теряет победу над Шахтером U-19
Испытания для молодых "горняков"
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
В контрольном матче встречались "Полесье" и "Шахтер" U-19. Обе команды продолжают готовиться к весенней части сезона.
В первой половине встречи подопечные Калитвинцева играли первым номером, но забить не смогли. Стоит отметить "горняков", которые также пытавлись навязать свою игру.
После перерыва футболисты "Полесья" продолжали доминировать и добились своего на 58-й минуте. После передачи Морговского забив Будковский - 1:0.
С позиционным футболом у молодых "горняков" сегодня были существенные проблемы, но они добились своего благодаря стандарту. Защитник помешал Черваку, а Хромей этим воспользовался и забил в пустые ворота – 1:1.
Матч завершился результативной ничьей – 1:1.
Контрольный матч
"Полесье" - "Шахтер" U-19 1:1
Голы: Будковский (58) - Хромей (87)
Полесье" (стартовый состав): Кудрик - Кушниренко, Гитченко, Морозко, Шаповал, Огиря, Крушинский, Грицук, Вакула, Казак, Будковский
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