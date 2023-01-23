ЛНЗ объявил о подписании бывшего полузащитника Львова

Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании полузащитника Виталия Бойко.

Детали контракта не сообщаются.

Предыдущим клубом 25-летнего украинца был "Львов", который он не так давно покинул. В первой половине текущего сезона Виталий отыграл 13 матчей за львовян, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее полузащитник также выступал за "Минай", "Волынь" (Луцк), "Кремень", испанский "Сан Рафаэль" и "Черкащину".

Напомним, "ЛНЗ" занимает 1 место в группе Б Первой лиге, набрав 30 очков в 14 матчах.