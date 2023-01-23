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ЛНЗ объявил о подписании бывшего полузащитника Львова
Кадровое усиление черкасского клуба
Фото: Instagram
Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании полузащитника Виталия Бойко.
Детали контракта не сообщаются.
Предыдущим клубом 25-летнего украинца был "Львов", который он не так давно покинул. В первой половине текущего сезона Виталий отыграл 13 матчей за львовян, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Ранее полузащитник также выступал за "Минай", "Волынь" (Луцк), "Кремень", испанский "Сан Рафаэль" и "Черкащину".
Напомним, "ЛНЗ" занимает 1 место в группе Б Первой лиге, набрав 30 очков в 14 матчах.
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