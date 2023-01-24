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Полесье - Фероникели: смотреть онлайн, прямая трансляция контрольного матча
Третий спарринг для житомирского коллектива
Фото: ФК Полісся
"Полесье" продолжает готовиться к возобновлению соревнований в Первой лиге. Сегодня подопечные Юрия Калитвинцева сыграют против косовского "Фероникеля". Это футбольный клуб из города Глоговац, выступающий в косовской Суперлиге. Прошлый сезон "Фероникели" завершил на последнем месте в чемпионате. Команда пропустила 98 мячей, а забила всего 16.
Смотрите прямую трансляцию матча на YouTube канале FootballHub. Противостояние начнется в 15.00.
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