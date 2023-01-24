Полесье минимально выигрывает у последней команды чемпионата Косово

В контрольном матче встречались "Полесье" и "Фероникели". Соперник украинцев – последняя команда косовской Суперлиги по итогам прошлого сезона. Коллектив из города Глоговац пропустил 98 мячей.

Украинцы прогнозируемо активно начали игру и на 18-й минуте открыли счет. Мяч в свой актив записал бомбардир "Полесье" Филипп Будковский. Филипп головой попал в угол после навеса Шаповала. Больше до перерыва команды не забивали.

После перерыва Ян Морговский своим точным ударом увеличил преимущество представителя Первой лиги. К сожалению, украинцы все же пропустили после прямого удара со штрафного. В этом эпизоде ошибся голкипер.

В итоге, матч завершился победой "Полесье" - 2:1. Для подопечных Калитвинцева это вторая победа в трех матчах.

Контрольный матч

"Полесье" - "Фероникели" 2:1

Голы: Будковский (18), Морговский

"Полесье" (стартовый состав): Поспелов - Нестеров, Кушниренко, Морозко, Шаповал, Крушинский, Огиря, Шастал, Вакула, Грицук, Будковский