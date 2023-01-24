  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье минимально выигрывает у последней команды чемпионата Косово
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье минимально выигрывает у последней команды чемпионата Косово

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Третий спарринг для украинцев в 2023 году

Полесье минимально выигрывает у последней команды чемпионата Косово

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче встречались "Полесье" и "Фероникели". Соперник украинцев – последняя команда косовской Суперлиги по итогам прошлого сезона. Коллектив из города Глоговац пропустил 98 мячей.

Украинцы прогнозируемо активно начали игру и на 18-й минуте открыли счет. Мяч в свой актив записал бомбардир "Полесье" Филипп Будковский. Филипп головой попал в угол после навеса Шаповала. Больше до перерыва команды не забивали.

После перерыва Ян Морговский своим точным ударом увеличил преимущество представителя Первой лиги. К сожалению, украинцы все же пропустили после прямого удара со штрафного. В этом эпизоде ошибся голкипер.

В итоге, матч завершился победой "Полесье" - 2:1. Для подопечных Калитвинцева это вторая победа в трех матчах.

Контрольный матч

"Полесье" - "Фероникели" 2:1

Голы: Будковский (18), Морговский

"Полесье" (стартовый состав): Поспелов - Нестеров, Кушниренко, Морозко, Шаповал, Крушинский, Огиря, Шастал, Вакула, Грицук, Будковский

По теме
yellow-arrow
Полесье - Фероникели: смотреть онлайн, прямая трансляция контрольного матча
yellow-arrow
Усиление ЛНЗ, хавбек Полтавы покинул клуб. Все зимние трансферы Первой лиги
yellow-arrow
ЛНЗ объявил о подписании бывшего полузащитника Львова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде