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Полесье минимально выигрывает у последней команды чемпионата Косово
Третий спарринг для украинцев в 2023 году
Фото: ФК Полісся
В контрольном матче встречались "Полесье" и "Фероникели". Соперник украинцев – последняя команда косовской Суперлиги по итогам прошлого сезона. Коллектив из города Глоговац пропустил 98 мячей.
Украинцы прогнозируемо активно начали игру и на 18-й минуте открыли счет. Мяч в свой актив записал бомбардир "Полесье" Филипп Будковский. Филипп головой попал в угол после навеса Шаповала. Больше до перерыва команды не забивали.
После перерыва Ян Морговский своим точным ударом увеличил преимущество представителя Первой лиги. К сожалению, украинцы все же пропустили после прямого удара со штрафного. В этом эпизоде ошибся голкипер.
В итоге, матч завершился победой "Полесье" - 2:1. Для подопечных Калитвинцева это вторая победа в трех матчах.
Контрольный матч
"Полесье" - "Фероникели" 2:1
Голы: Будковский (18), Морговский
"Полесье" (стартовый состав): Поспелов - Нестеров, Кушниренко, Морозко, Шаповал, Крушинский, Огиря, Шастал, Вакула, Грицук, Будковский
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